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روسيا: سقف الأسعار لن يحد من الطلب

روسيا: سقف الأسعار لن يحد من الطلب
4 ديسمبر 2022 02:51

موسكو (رويترز) 

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قالت روسيا، أمس، إنها ستواصل البحث عن مشترين لنفطها رغم ما وصفته بالمحاولة «الخطيرة» من الحكومات الغربية لفرض حد أقصى لسعر صادراتها النفطية.
واتفق تحالف من الدول الغربية بقيادة دول مجموعة السبع، أمس الجمعة الأول، على وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحراً عند 60 دولاراً للبرميل بهدف الحد من إيرادات موسكو ومن قدرتها على تمويل غزوها لأوكرانيا.
وقال الرئيس الروسي بوتين ومسؤولون رفيعو المستوى في الكرملين مراراً إنهم لن يوردوا النفط للدول التي تطبق سقف الأسعار. وانتقدت سفارة روسيا في الولايات المتحدة في تعليق على «تيليجرام» ما قالت إنه «إعادة تشكيل» لمبادئ السوق الحرة، وأكدت أن الطلب على نفطها سيستمر رغم هذه الإجراءات.

روسيا
النفط
أسعار النفط
مجموعة السبع
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