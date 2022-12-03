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«ستاندرد آند بورز» تسحب تصنيف «تويتر»

«ستاندرد آند بورز» تسحب تصنيف «تويتر»
4 ديسمبر 2022 02:51

نيويورك (د ب أ) 

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أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في شيكاغو، سحب تصنيفها لمنصة «تويتر» الإلكترونية المملوكة لإيلون ماسك بسبب «قلة المعلومات الكافية للحفاظ على التصنيف». 
واشترى ماسك منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» في نهاية أكتوبر مقابل ما يقرب من 44 مليار دولار. ورفع ماسك منصة التدوينات القصيرة من البورصة حتى لا يتحتم عليه تقديم أي تقارير تجارية عامة عنها.
وفي مسار عملية الاستحواذ، أثقل ماسك كاهل «تويتر» بديون وصلت إلى مليارات. وفي الأول من نوفمبر، خفضت «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لـ«تويتر» بواقع خمس نقاط إلى «بي سالب» بسبب هذه الأعباء.
وإضافة إلى ذلك، أخضعت جهات الرقابة على الائتمان التصنيف لتدقيق وثيق.

ستاندرد آند بورز
التصنيف الائتماني
شيكاغو
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