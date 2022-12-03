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الاقتصادي

السعودية: ارتفاع إنفاق المستهلكين إلكترونياً 11% في أكتوبر

السعودية: ارتفاع إنفاق المستهلكين إلكترونياً 11% في أكتوبر
4 ديسمبر 2022 02:51

الرياض (د ب أ)

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ارتفع إنفاق المستهلكين بالسعودية إلى 105.3 مليار ريال، وبنسبة 11% خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 94.7 مليار ريال خلال الشهر المماثل من العام الماضي. وأظهرت بيانات البنك المركزي السعودي «ساما» الشهرية الصادرة أمس، أن «إنفاق المستهلكين في السعودية يشمل مجموع السحوبات النقدية ومبيعات نقاط البيع ومبيعات التجارة الإلكترونية عبر مدى». وارتفعت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية خلال الشهر قبل الماضي بنسبة 18% لتصل إلى نحو 47.66 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. وحسب البيانات، تمت المبيعات من خلال 669.1 مليون عملية، وعبر 1.38 مليون جهاز.

السعودية
البنك المركزي السعودي
التجارة الإلكترونية
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