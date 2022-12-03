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سلطنة عُمان: ارتفاع مناولة البضائع في ميناء صحار

مناولة البضائع بميناء صحار (أرشيفية)
4 ديسمبر 2022 02:51

مسقط (د ب أ) 

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تمكّن ميناء صحار بسلطنة عُمان من تحقيق نتائج مميزة خلال الربع الثالث من العام الجاري، إذ ارتفعت مناولة البضائع المستوردة والمصدرة (الطاقة الإنتاجية الإجمالية) في الميناء بنسبة 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ووفق وكالة الأنباء العُمانية أمس، واصل الميناء تعزيز نمو وتطور قطاعي الشحن البحري والخدمات اللوجستية في البلاد، حيث سجل ميناء صحار نمواً بنسبة 38% في حجم البضائع السائبة الجافة ووصلت إلى ما يقارب 11.8 مليون طن، فيما ارتفعت البضائع السائلة بنسبة 28% لتتجاوز 5 ملايين طن. كما ارتفع عدد الحاويات التي تمت مناولتها بنسبة 4% وبلغت 188 ألفاً و604 حاويات نمطية، وسجل الميناء أيضاً نمواً بنسبة 60% في البضائع المنقولة بين السفن (المسافنة) بفضل موقعه الاستراتيجي وسمعته ومكانته الراسخة والتزامه بتقديم خدمات تتسم بالجودة والسرعة لقاعدة عملاء المسافنة المتنامية.

سلطنة عُمان
صحار
البضائع
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