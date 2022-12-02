السبت 3 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

الدولار قرب أدنى مستوى خلال 16 أسبوعاً

الدولار قرب أدنى مستوى خلال 16 أسبوعاً
3 ديسمبر 2022 02:02

لندن (رويترز) 

أخبار ذات صلة
الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء شهري خلال عامين
الذهب يربح في التعاملات الفورية

استقر الدولار قرب أدنى مستوياته في 16 أسبوعاً مقابل سلة من العملات الرئيسة أمس قبل بيانات رئيسة تتعلق بسوق العمل في الولايات المتحدة، فيما يتجه اليوان لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ أعادت الصين تقييم عملتها في 2005.
وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسة أخرى من بينها الين واليورو، 0.1 بالمئة إلى 104.55، بعدما وصل في وقت سابق لأدنى مستوى منذ 29 يونيو عند 104.36.
وتراجع المؤشر بأكثر من خمسة في المئة الشهر الماضي، وسط توقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خلال اجتماعه في ديسمبر إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.
في غضون ذلك، صعد اليوان الصيني 0.4 بالمئة أمام الدولار إلى 7.0294. ويتجه اليوان لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أعادت الصين تقييم العملة في 2005، وفقاً لبيانات رفينيتيف، مدعوما بتوقعات بتخلي الصين عن سياسة صفر كوفيد إلى جانب ترقب إبطاء المركزي الأميركي لوتيرة خفض الفائدة.
وهبط الدولار واحداً في المئة إلى 133.98 ين، وتراجع لأدنى مستوى منذ 16 أغسطس. وشهد اليورو تغيرا طفيفا ووصل إلى 1.0527 دولار، بعد ارتفاعه 1.1 بالمئة أمس الأول.
ونزل الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.2260 دولار. وسجل ارتفاعا 1.7 بالمئة أمس الأول ووصل لأعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1.2311 دولار.

الدولار
أسعار العملات
اليوان
آخر الأخبار
«الأسود» يصنع التاريخ في «رقصة الوداع»!
الرياضي
«الأسود» يصنع التاريخ في «رقصة الوداع»!
اليوم 10:20
العلامة الكاملة «صفر» للمرة الأولى منذ 1998!
الرياضي
العلامة الكاملة «صفر» للمرة الأولى منذ 1998!
اليوم 10:18
هذا ما طلبه ماكرون من ماسك خلال لقائهما
دنيا
هذا ما طلبه ماكرون من ماسك خلال لقائهما
اليوم 10:09
نقص هذا الفيتامين يهدد مئات الملايين
دنيا
نقص هذا الفيتامين يهدد مئات الملايين من البشر
اليوم 10:00
نيمار.. «اختبار لياقة»
الرياضي
نيمار.. «اختبار لياقة»
اليوم 09:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©