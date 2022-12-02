الدولار قرب أدنى مستوى خلال 16 أسبوعاً

لندن (رويترز)

استقر الدولار قرب أدنى مستوياته في 16 أسبوعاً مقابل سلة من العملات الرئيسة أمس قبل بيانات رئيسة تتعلق بسوق العمل في الولايات المتحدة، فيما يتجه اليوان لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ أعادت الصين تقييم عملتها في 2005.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسة أخرى من بينها الين واليورو، 0.1 بالمئة إلى 104.55، بعدما وصل في وقت سابق لأدنى مستوى منذ 29 يونيو عند 104.36.

وتراجع المؤشر بأكثر من خمسة في المئة الشهر الماضي، وسط توقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خلال اجتماعه في ديسمبر إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

في غضون ذلك، صعد اليوان الصيني 0.4 بالمئة أمام الدولار إلى 7.0294. ويتجه اليوان لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أعادت الصين تقييم العملة في 2005، وفقاً لبيانات رفينيتيف، مدعوما بتوقعات بتخلي الصين عن سياسة صفر كوفيد إلى جانب ترقب إبطاء المركزي الأميركي لوتيرة خفض الفائدة.

وهبط الدولار واحداً في المئة إلى 133.98 ين، وتراجع لأدنى مستوى منذ 16 أغسطس. وشهد اليورو تغيرا طفيفا ووصل إلى 1.0527 دولار، بعد ارتفاعه 1.1 بالمئة أمس الأول.

ونزل الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.2260 دولار. وسجل ارتفاعا 1.7 بالمئة أمس الأول ووصل لأعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1.2311 دولار.