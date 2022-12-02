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«فاو»: انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمية في نوفمبر

«فاو»: انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمية في نوفمبر
3 ديسمبر 2022 02:02

باريس (رويترز) 

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انخفض مؤشر أسعار الغذاء العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، (فاو)، بشكل طفيف في نوفمبر، مسجلاً تراجعاً للشهر الثامن على التوالي منذ ارتفاع قياسي في مارس عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. وقالت المنظمة أمس إن مؤشر أسعار الغذاء، الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالمياً، سجل 135.7 نقطة في المتوسط الشهر الماضي، انخفاضاً من 135.9 نقطة في أكتوبر.
وتوافق رقم أكتوبر مع التقدير السابق لمنظمة الأغذية والزراعة.
وأوضحت المنظمة، أن القراءات المنخفضة للحبوب واللحوم ومنتجات الألبان في نوفمبر عوضت ارتفاع أسعار الزيوت النباتية والسكر.
وقالت المنظمة إن الانخفاض الطفيف في نوفمبر يعني أن مؤشر فاو لأسعار الغذاء الآن أعلى 0.3 بالمئة فقط عن مستواه قبل عام.

الفاو
أسعار الغذاء
أسعار الغذاء العالمية
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