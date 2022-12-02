الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء خلال 3 أسابيع

لندن (رويترز)

انخفضت أسعار الذهب أمس، قبيل إعلان بيانات وظائف أميركية مهمة، لكنها تتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في ثلاثة أسابيع مع ضعف الدولار بفعل توقعات إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وبحلول الساعة 07.29 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1799.80 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ العاشر من أغسطس عند 1804.46 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1813.30 دولار للأوقية. وزادت أسعار الذهب بنحو 2.5 بالمئة هذا الأسبوع.

وقال هاريش في. رئيس أبحاث السلع في جيوجيت للخدمات المالية إنه حدثت تصحيحات للدولار بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم الأربعاء مما دعم جاذبية الذهب.

وقال كريستوفر وونج الخبير الاستراتيجي في أو.سي.بي.سي لتبادل العملات «إن البيانات الضعيفة لنمو الأجور ووظائف القطاعات غير الزراعية ستجمع كل العوامل التي تؤدي إلى المزيد من انخفاض الدولار وهذا من شأنه أن يعود بنفع أكبر على الذهب».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الفضة في المعاملات الفورية لتصل إلى 22.77 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1040.13 دولار، كما هبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1932.45 دولار للأوقية.