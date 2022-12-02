«اتصالات من &e» تطلق برنامج الشركات الناشئة الإماراتية

أبوظبي (وام)

أطلقت «اتصالات من &e»، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد «برنامج الشركات الناشئة الإماراتية» والذي يشمل خصومات تصل إلى 50% على مجموعة من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشركات الإماراتية الناشئة المسجلة في البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع للوزارة الاقتصاد بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 51.

وتعد هذه الخدمات الحصرية جزءاً من جهود الشركة لدعم البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، والذي يمثل منصة تقدم لرواد الأعمال الإماراتيين عدداً من المبادرات والخدمات المتكاملة والمتميزة لرفد أعمالهم بممكنات النمو وتطوير أعمالهم وأدوات الوصول إلى السوق، من خلال سلسلة شراكات واسعة ومتنامية مع مؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص في مختلف المجالات.

وقال عبد الله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، إن تمكين رواد الأعمال الإماراتيين هو توجه استراتيجي للدولة، في إطار سعيها لبناء نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على التنوع والابتكار والاستدامة، بقيادة كفاءات وطنية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبما يتوافق مع أهداف ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.

وأضاف، أن الوزارة تعمل بشكل مستمر مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص محلياً وعالمياً، من أجل دعم نمو وتطور الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة، ورفد رواد الأعمال الإماراتيين بأفضل الخبرات والممارسات وتعزيز وصولهم إلى الفرص.

وأكد أن هذه المبادرة ستدعم رواد الأعمال الإماراتيين، إذ تقدم لهم مجموعة شاملة من الخدمات التي تتراوح بين تأسيس الشركات والحلول الرقمية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأساسيات الاتصالات وغيرها الكثير.

من جهته، قال عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات من &e»: «نعتز بالشراكة مع وزارة الاقتصاد التي تتزامن مع احتفالنا بعيد الاتحاد لدولة الإمارات، فهي تعكس إيماننا بأهمية دعم الشركات الإماراتية الناشئة التي تشهد المزيد من النمو في الدولة. وكجزء من البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع للوزارة، يشكل هذا التعاون فرصة مميزة للمساهمة في رؤية قيادة الدولة لتمكين الأجيال القادمة من روّاد الأعمال الإماراتيين».