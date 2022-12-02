«المصرف المركزي» يصدر ورقة نقدية جديدة من فئة الألف درهم

أبوظبي (الاتحاد)

تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، واستراتيجية دولة الإمارات وتطلعاتها المستقبلية، وتزامناً مع عيد الاتحاد الحادي والخمسين للدولة، أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 1000 درهم، مصنوعة من مادة البوليمر، وبتصاميم مبتكرة وخصائص أمنية حديثة ومتطورة. وتحكي الورقة النقدية الجديدة قصة نجاح الإمارات وإنجازاتها العالمية في مجالي الفضاء والطاقة النظيفة. ويزدان الوجه الأمامي للورقة النقدية الجديدة بصورة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، بجانب مجسم لمكوك فضائي، والتي استُلهمت من اجتماع المغفور له مع رواد وكالة ناسا الأميركية للفضاء في عام 1976، لتعبر عن طموح القائد المؤسس بأن تكون الإمارات من رواد استكشاف الفضاء.

وقد تحقق هذا الطموح في رحلة «مسبار الأمل» الإماراتي لكوكب المريخ في عام 2021.

واهتم المصرف المركزي بإظهار إنجاز عالمي آخر للإمارات، عبر تضمين الوجه الخلفي للورقة الجديدة بصورة لمحطة براكة للطاقة النووية في إمارة أبوظبي، والتي ستؤدي دوراً أساسياً في تنويع مصادر الطاقة بالدولة. وفيما يتعلق بالخصائص الأمنية، وبغية تعزيز ثقة المستهلكين ومكافحة التزييف، تتميز الورقة النقدية الجديدة بميزات أمنية متطورة بتقنيات حديثة تستخدم لأول مرة على مستوى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك تقنية رقائق الأمان متعددة الألوان، والمعروفة باسم (KINEGRAM COLORS)، لتكون الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تستخدم أكبر شريط رقائق من هذا النوع في الأوراق النقدية.

وستكون الورقة النقدية الجديدة متاحة في فروع المصرف المركزي وأجهزة الصراف الآلي في النصف الأول من عام 2023، وستستمر الورقة النقدية من فئة الـ 1000 درهم الحالية قيد التداول، لكونها ورقة نقدية مضمونة القيمة بموجب القانون.

وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «يأتي إصدار الورقة النقدية الجديدة من فئة الـ 1000 درهم في ظل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمواكبة النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها الدولة، وتجسيد مرحلة حافلة بإنجازاتها ونجاحاتها العالمية، وإبراز طموحاتها المستقبلية في مختلف القطاعات».

وأضاف معاليه: «نعمل وفق رؤية القيادة الرشيدة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في ترجمة الخطط الاستراتيجية والأعمال والمشاريع المختلفة إلى واقع ملموس؛ بهدف تطوير القطاع المالي في الدولة، وضمان تحقيق الرؤية بأن نكون ضمن أفضل المصارف المركزية في العالم، وذلك بتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، ودعم تنافسية الدولة، ودعم مكانة الدرهم الإماراتي كعملة دولية».