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مطار الفجيرة يفتتح مدرجاً جديداً

مطار الفجيرة يفتتح مدرجاً جديداً
3 ديسمبر 2022 02:02

الفجيرة (وام) 

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احتفل مطار الفجيرة، أمس، تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 51، بالحصول على الرخصة التشغيلية للمدرج الجديد من قبل الهيئة العامة للطيران المدني بعد موافاة جميع الاشتراطات والمعايير الدولية والمحلية لتشغيل المدرج. دشن المدرج الشيخ الطيار حمد بن صالح الشرقي كأول قائد طائرة يستخدم المدرج. وقال الكابتن إسماعيل البلوشي مدير عام مطار الفجيرة: إن تشغيل المدرج الجديد يؤكد حرصنا المتواصل على تطبيق أهدافنا الاستراتيجية في تطوير وصيانة المطار، وفقاً لأعلى المعايير الدولية والذي ستزيد من قدرته على استيعاب المزيد من الطائرات. ولفت إلى أن أعمال المشروع مستمرة ومبنية على جداول زمنية، لتسهيل عمليات حركة الطائرات. 

مطار الفجيرة
الإمارات
الفجيرة
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