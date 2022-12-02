هيئة الأوراق المالية تحتفل بعيد الاتحاد الـ 51

أبوظبي (وام)

نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع، احتفالية بمناسبة عيد الاتحاد الحادي والخمسين.

وفي مستهل الاحتفال، ألقت د. مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة» كلمة رفعت فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود وكافة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات.