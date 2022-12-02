السبت 3 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

هيئة الأوراق المالية تحتفل بعيد الاتحاد الـ 51

مسؤولو وموظفو الهيئة خلال الاحتفال (من المصدر)
3 ديسمبر 2022 02:02

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
الإمارات: أهمية تسخير الرياضة لتعزيز التسامح بين الشعوب
الإمارات: نتضامن مع باكستان في مواجهة العنف والإرهاب

نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع، احتفالية بمناسبة عيد الاتحاد الحادي والخمسين.
وفي مستهل الاحتفال، ألقت د. مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة» كلمة رفعت فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود وكافة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات.

هيئة الأوراق المالية والسلع
عيد الاتحاد
الإمارات
آخر الأخبار
«الأسود» يصنع التاريخ في «رقصة الوداع»!
الرياضي
«الأسود» يصنع التاريخ في «رقصة الوداع»!
اليوم 10:20
العلامة الكاملة «صفر» للمرة الأولى منذ 1998!
الرياضي
العلامة الكاملة «صفر» للمرة الأولى منذ 1998!
اليوم 10:18
هذا ما طلبه ماكرون من ماسك خلال لقائهما
دنيا
هذا ما طلبه ماكرون من ماسك خلال لقائهما
اليوم 10:09
نقص هذا الفيتامين يهدد مئات الملايين
دنيا
نقص هذا الفيتامين يهدد مئات الملايين من البشر
اليوم 10:00
نيمار.. «اختبار لياقة»
الرياضي
نيمار.. «اختبار لياقة»
اليوم 09:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©