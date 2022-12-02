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الاقتصادي

لاجارد تحذر من السياسات المالية الداعمة لزيادة الطلب

كريستين لاجارد (رويترز)
3 ديسمبر 2022 02:02

بانكوك (رويترز) 

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حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، أمس، من أن السياسات المالية التي تتبناها بعض الحكومات الأوروبية قد تؤدي لارتفاع الطلب، وأشارت إلى ضرورة أن تعمل السياسات المالية والنقدية بالتزامن لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن. وقالت لاجارد، في مؤتمر استضافه بنك تايلاند المركزي وبنك التسويات الدولية في بانكوك: «السياسات المالية التي تؤدي لطلب زائد في اقتصاد يشهد شحاً في المعروض قد تجبر (صانعي السياسة) على تشديد السياسة النقدية بأكثر مما تقتضيه الضرورة». وأضافت «للأسف، في الوقت الراهن، على الأقل بعض الإجراءات المالية التي نحللها من العديد من الحكومات الأوروبية وخاصة حكومات منطقة اليورو تشير في الاتجاه الأخير»، في إشارة إلى التدابير التي يمكن أن تعزز الطلب.

البنك المركزي الأوروبي
كريستين لاجارد
الحكومات الأوروبية
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