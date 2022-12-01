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ارتفاع السندات السيادية التونسية

ارتفاع السندات السيادية التونسية
2 ديسمبر 2022 02:26

لندن (رويترز)  

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قفزت السندات السيادية التونسية، أمس، بعدما رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية فيتش تصنيف تونس السيادي إلى (CCC+)، مشيرة إلى اتفاق على مستوى الخبراء لقرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تم التوصل إليه في منتصف أكتوبر.
وأظهرت بيانات منصة تريد ويب للتداول الإلكتروني أن السندات المقومة بالدولار الصادرة من البنك المركزي التونسي زادت 1.5 سنت لكل دولار ليجري تداولها عند 74.224 سنت، وهو أعلى مستوياتها منذ نهاية فبراير.
كما ارتفعت السندات المقومة باليورو أكثر من سنت ليجري تداولها أقل قليلاً من 70 سنتاً.
وقالت «فيتش»، إنها تتوقع أن يفتح الاتفاق مع صندوق النقد الطريق أمام تمويلات كبيرة من الدائنين الرسميين ويدعم عمليات تعزيز الموازنة بالرغم من عدم التيقن بشأن استمرار الالتزام بالبرنامج.

السندات السيادية
تونس
صندوق النقد الدولي
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