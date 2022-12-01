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الاقتصادي

أحمد الزعابي: الإمارات عززت مكانتها عالمياً بفضل قيادتها الحكيمة

أحمد جاسم الزعابي
1 ديسمبر 2022 20:35

 قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي إننا نحتفي بعيد الاتحاد الواحد والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدين امتناننا وولاءنا لوطننا الغالي. وأضاف الزعابي: «بفضل قيادتها الحكيمة عززت دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات الماضية، مكانتها دولة رائدة منيعة وحاضنة لشعبها، توفر له كامل مقومات الأمن والاستقرار والازدهار. وقال الزعابي:»إن اقتصادنا الوطني الذي يجسد اقتصاد الصقر يستمر بالازدهار والنمو ويرتقي متخذاً من الشعار الذهبي لوطننا مصدراً للإلهام ومحفزاً لمسيرة تصاعدية من النجاح لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتابع: «بالنيابة عن سوق أبوظبي العالمي، أتقدم لقيادتنا الرشيدة ومواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها، بخالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، وتجسيداً لروح الاتحاد نتعهد بدعم قيم هذه الأمة والحفاظ على علمنا شامخاً في كافة المحافل الدولية».

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