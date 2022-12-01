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الاقتصادي

تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى

فني في مصنع إيرباص بفرنسا (أرشيفية)
2 ديسمبر 2022 02:26

بروكسل (أ ف ب) 

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سجل معدل البطالة في منطقة اليورو مستوى تاريخياً جديداً في أكتوبر بلغ 6.5 % من قوة العمل النشيطة مقابل 6.6 % في سبتمبر، حسب بيانات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أمس. وبلغ المؤشر أدنى مستوى له منذ أن بدأ مكتب الإحصاء الأوروبي تجميع هذه الأرقام في أبريل 1998. وعلى مدى عام، تراجع 0.8 نقطة بفضل الانتعاش الاقتصادي الذي تلى وباء «كوفيد-19».
وفي الاتحاد الأوروبي بمجمله، انخفض معدل البطالة أيضاً في أكتوبر إلى مستوى قياسي بلغ 6 % بعد 6.1 % في أغسطس.
أدى التباطؤ الحاد في النمو الناجم عن الحرب في أوكرانيا والارتفاع الكبير في التضخم، إلى جعل التوقعات للأشهر المقبلة قاتمة، لكن هذا لم يظهر بعد في أرقام التوظيف.
وتتوقع المفوضية الأوروبية حدوث انكماش في إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو، كما هي الحال بالنسبة للاتحاد الأوروبي، في الربع الحالي والأشهر الثلاثة الأولى من 2023. لكنها تشعر بالارتياح لمقاومة سوق العمل. كان حوالي 12.95 مليون رجل وامرأة عاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي في أكتوبر في الدول الـ27 الأعضاء، بما في ذلك 10.87 مليون في الدول الـ19 في منطقة اليورو.
والشباب هم الأكثر تأثراً بالبطالة. فقد بلغ معدل البطالة للعمال دون سن الخامسة والعشرين 15.1 بالمئة في أكتوبر في الاتحاد الأوروبي و15 بالمئة في منطقة اليورو. وبالنسبة لجميع الفئات العمرية، بقي معدل البطالة مستقراً عند 7.1 بالمئة في فرنسا، بينما لا يتجاوز 3 بالمئة في ألمانيا. وإلى جانب ألمانيا، سجلت أدنى المعدلات في جمهورية التشيك (2.1%) وبولندا (3%). وسجلت أعلى نسبة في إسبانيا (12.5%) واليونان (11.6%).
ويشكل معدل البطالة النسبة المئوية للأشخاص العاطلين عن العمل من القوى النشيطة.
وتعتمد بيانات «يوروستات» على تعريف مكتب العمل الدولي للبطالة. ويعتبر عاطلين عن العمل الأشخاص الذين لا يشغلون وظائف وسعوا بجد للحصول على عمل في الأسابيع الأربعة السابقة ومستعدون لبدء العمل في الأسبوعين المقبلين.

معدل البطالة
البطالة
منطقة اليورو
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