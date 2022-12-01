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الصين تطالب ببيئة عادلة لشركاتها في الاتحاد الأوروبي

الصين تطالب ببيئة عادلة لشركاتها في الاتحاد الأوروبي
2 ديسمبر 2022 02:26

بكين (رويترز) 

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أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أمس، بأن الصين ستواصل تعزيز الاتصالات الاستراتيجية والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي.
وذكر التلفزيون المركزي الصيني، أن شي عبر لميشيل خلال اجتماعهما في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية عن أمله في أن يكون لدى «مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء تصوراً موضوعياً وصحيحا عن الصين». وأضاف شي «ستظل الصين منفتحة على الشركات الأوروبية، وتأمل في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من التوقف عن التدخل، بهدف توفير بيئة أعمال عادلة وشفافة للشركات الصينية».
ولم يوضح شي ولا التلفزيون المركزي ما الذي يعنيه بالتدخل.
وقال شي، إنه يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي تعزيز تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي والمزايا التكميلية، والعمل سوياً لإطلاق محركات نمو جديدة وضمان سلامة واستقرار وموثوقية سلاسل التوريد الصناعية.

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