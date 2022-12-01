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الاقتصادي

ارتفاع التضخم يجعل نيويورك المدينة الأكثر غلاء في العالم

ارتفاع التضخم يجعل نيويورك المدينة الأكثر غلاء في العالم
2 ديسمبر 2022 02:26

لندن (أ ف ب)

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تصدرت نيويورك للمرة الأولى ترتيب أغلى مدن العالم، مناصفة مع سنغافورة، المعتادة على أن تشغل المرتبة الأولى، بسبب أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة عالميا، بحسب ما أوردت مجلة «الايكونوميست». وجاء في تقرير عام 2022 حول تكلفة المعيشة الذي نشرته المجلة البريطانية أمس أن «الأسعار ارتفعت بنسبة 8.1% كمتوسط على أساس سنوي (بالعملة المحلية) في 172 مدينة كبرى في العالم، وهي أكبر زيادة تسجل منذ 20 سنة على الأقل». هذا الارتفاع يعكس خصوصاً تأثير «الحرب في أوكرانيا والقيود المستمرة المرتبطة بالوباء التي تعطل سلاسل التوريد» وتطال بشكل خاص «الطاقة والغذاء».

التضخم
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