مروان آل علي: عيد الاتحاد يجسد أبهى صور الإصرار والعزيمة

أكّد مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن عيد الاتحاد يجسِّد أبهى صور الإصرار والعزيمة والتعاضد؛ لتأسيس دولة عصرية مزدهرة أضحت معلماً بارزاً على خريطة الدول المتقدمة عالمياً.وأشار آل علي إلى أن ذكرى عيد الاتحاد الـ51 التي يحتفي بها أبناء الوطن، اليوم، ترسِّخ أعمق معاني الترابط الوطني بين القيادة والشعب في دولة لا تعرف حدوداً لطموحاتها، وتقدّم كلّ السّخاء والحبّ لجميع الذين يعيشون في كَنَفها. وهنّأ دولة الإمارات، قيادة وشعباً، بهذه المناسبة، مُشيداً بقيمتها الرفيعة: وقال «إن هذا العيد الوطني الكبير يمثل لنا جميعا حافزاً ننهلَ من التجارب العظيمة التي أرساها الآباء المؤسِّسون، وتواصل تعزيزها القيادة الرشيدة، معزِّزين جهودنا في رفد عملية البناء المتواصلة لوطننا الذي نفخر بماضيه المجيد، ونعتزّ بحاضره المزدهر، متطلّعين إلى غد أكثر بريقاً ترسمه أجيالنا المقبلة».