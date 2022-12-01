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الاقتصادي

مكتب أبوظبي للاستثمار: عيد الاتحاد الـ 51 يجسد مسيرة رائدة من النهضة

عبد الله الشامسي
1 ديسمبر 2022 20:26

هنأ المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار القيادة الرشيدة للدولة بعيد الاتحاد الـ 51 ، الذي يجسد مسيرة رائدة من النهضة والتنمية والإنجازات الوطنية التي انطلقت على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وتواصلت برعاية ومتابعة قيادتنا الرشيدة من بعده. وقال "نؤكد بهذه المناسبة على الدور الكبير لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وما يقدمونه من أفكار وحلول مبتكرة تسهم بدور مهم وحيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، كما نتوجه بالشكر للمزارعين ورواد الأعمال الإماراتيين على جهودهم الكبيرة لتحقيق مستقبل غذائي مستدام وآمن في الدولة". وأضاف "رسخت أبوظبي مكانتها كمركز عالمي في مجال الدراسات والبحوث العلمية في المجال الزراعي، وتحتضن الإمارة اليوم آلاف المزارع والمشاريع التجارية التي باتت تجني ثمار الفرص الكبيرة التي توفرها الدولة، ونتطلع في مكتب أبوظبي للاستثمار لمواصلة تقديم الدعم وتمكين هذه الأعمال من النمو والمساهمة في تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً".

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