حميد الظاهري: الإمارات عنوان للتطور والازدهار ومثال في التنمية المستدامة

قال حميد مطر الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك «إننا في عيد الاتحاد ال 51 نحتفي بوحدتنا وقيم الانتماء والولاء وتعزيز مسيرة الاتحاد بوقوفنا صفاً واحداً خلف قيادتنا الرشيدة التي استطاعت أن تحول دولة الإمارات إلى قصة نجاح، وعنوان للتطور والازدهار، ومثال يحتذى به في التنمية المستدامة بمختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية». وأضاف: «في هذا اليوم نستذكر قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات الذين وضعوا اللبنة الأساسية للاتحاد، ومن بعده المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» الذي رسخ مسيرة التمكين والإنجاز والتميز، ومكانة دولة الإمارات موطناً للتعايش والتسامح، وأرضاً للتعاون والتواصل مع مختلف دول وشعوب العالم». وتابع: «بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى راعي مسيرتنا وقائدنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. واختتم بالقول: «نجدد العهد بالتزامنا نحو نهج مواصلة العمل لاستدامة مسيرة التقدم والتنمية في مختلف المجالات، والبناء على تم تحقيقه من إنجازات للحفاظ على مكتسبات الوطن ومقدراته».

