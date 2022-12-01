عبد الله العويس: في عيد الاتحاد ندخل حقبة تحقق المستحيل

الشارقة (الاتحاد) - قال عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة: يحل علينا عيد الاتحاد، وقد أتمت دولتنا نهضتها التنموية الشاملة، وانفردت بمسيرة استثنائية على مدى 51 عاماً، بإنجازات قل مثيلها تحققت على يد قيادة مظفرة وجهت بوصلة الوطن إلى طريق التقدم واستشراف المستقبل المشرق، وتواصل اليوم في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حقبة تصنع تاريخاً جديداً وتحقق المستحيل، وتبهر العالم بإنجازات ومكتسبات، ترسخ دعائم ريادة الإمارات العالمية. وأضاف العويس: لقد بدأت حقبة الإمارات الجديدة بتزامن احتفالاتنا بعيد الاتحاد الـ51 مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، «نحن الإمارات 2031» الرؤية الوطنية الجديدة التي تستكمل مسيرتها التنموية لخمسين عاماً قادمة نحو مستقبل أكثر إنجازاً وتنمية للدولة.