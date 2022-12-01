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عبدالناصر بن كلبان: عيد الاتحاد مناسبة للفخر والاعتزاز

عبدالناصر بن كلبان
1 ديسمبر 2022 19:37

قال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «عيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة هو يومٌ نشعر فيه جميعاً بالفخر والاعتزاز بما حققته دولتنا من إنجازات متميزة، حتى أضحت مثالاً يحتذى به في التحضر والتسامح والإنسانية والخير والعطاء والانفتاح على العالم. في هذا اليوم العظيم تجتمع القلوب وتتكاتف الأرواح تعبيراً عن حبها وإخلاصها للوطن. باسمي وباسم كل يعمل في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أتقدم إلى قيادتنا الحكيمة وإلى جميع أبناء الإمارات بأسمى التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، وأجدد العهد بأن نبقى للوطن أوفياء، وأن نواصل جهدنا والعمل بكل عزم وتفانٍ لتبقى الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً للتنمية الشاملة».وأضاف: «باعتبارها جزءاً من هذا الوطن، حرصت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم منذ سبعينيات القرن العشرين على تطبيق شعار "اصنع في الإمارات"، حتى أصبحت الإمارات العربية المتحدة خامس أكبر دولة منتجة للألمنيوم في العالم».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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