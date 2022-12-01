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الاقتصادي

خليل المنصوري: نفخر بما حققته الإمارات من إنجازات ريادية

خليل فاضل المنصوري
1 ديسمبر 2022 19:33

قال خليل فاضل المنصوري، مدير مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة: «نحتفل اليوم بعيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ نستذكر في هذه المناسبة دور الآباء المؤسسين، طيب الله ثراهم، الذين وضعوا الأسس الراسخة لبناء دولة متقدمة، ونفخر بما حققته دولة الإمارات من إنجازات ريادية شملت مختلف المجالات، وبدورنا في مكتب أبوظبي للصادرات، سنواصل مسيرة التقدم وفق رؤية وتوجّهات قيادتنا الرشيدة، وسنعمل على مضاعفة الجهود لدعم صادراتنا وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، بما يسهم في نمو وتنويع اقتصادنا الوطني».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
عيد الاتحاد
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