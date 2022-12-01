سعيد السويدي: الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو مستقبلٍ حافلٍ بالإنجازات الاستثنائية

قال سعيد السويدي، مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع: «قبل نصف قرن من الزمن، توحّدت سبع إمارات لتأسيس دولة حديثة تلتزم التزاماً راسخاً بمسيرة مستمرّة من التقدّم والنمو والابتكار. ومن خلال الرؤية الثاقبة لقيادتها الرشيدة، تمكّنت دولة الإمارات العربية المتحدة من السير بخطى ثابتة نحو مستقبلٍ حافلٍ بالإنجازات الاستثنائية، نجحت من خلالها في إرساء أسس متينة لضمان غدٍ آمنٍ ومزدهرٍ لكافة المواطنين والمقيمين فيها. ويسرّ شركة أبوظبي للتوزيع أن تتقدّم اليوم بأسمى التهاني والتبريكات من دولة الإمارات، قيادةً وشعباً، بمناسبة عيد الاتحاد الـ51، مؤكدين حرصنا على مواصلة مسيرتنا التنموية والتحفيز على التميّز والإبداع لضمان مستقبل مستدام للجميع».