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صندوق أبوظبي للتنمية يحتفل بعيد الاتحاد

خلال الاحتفال
1 ديسمبر 2022 19:21

نظم صندوق أبوظبي للتنمية احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور محمد سيف السويدي، مدير عام الصندوق، وخليفة عبدالله القبيسي، نائب المدير العام، ومديري الإدارات والموظفين. وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي: إن الثاني من ديسمبر يشكل نقطة تحول تاريخية وبداية انطلاق النهضة الوطنية الشاملة، والتي جعلت دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة. وأضاف أن قيادة دولة الإمارات وضعت رؤية متكاملة قائمة على إشراك أبناء الوطن في رسم ملامح المستقبل، من خلال توظيف التكنولوجيا والابتكارات العلمية وبناء شراكات عالمية تسهم في إحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية، حيث تعيش دولة الإمارات بفضل النظرة الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، نهضة وطنية ساهمت في تحقيق انجازات استثنائية شملت جميع المجالات. وأوضح أن مسيرة صندوق أبوظبي للتنمية تزامنت مع قيام دولة الاتحاد في عام 1971، حيث حقق الصندوق العديد من الإنجازات التي ساهمت في ترسيخ المكانة المرموقة التي تتمتع بها الدولة في مجال العمل التنموي على الصعيد العالمي، إضافة إلى جهوده الريادية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة داخل دولة الإمارات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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