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الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين بدعم توقعات الفائدة الأميركية

الذهب
1 ديسمبر 2022 08:39

قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس بعد كلمة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول عززت توقعات رفع الفائدة الأميركية بمعدلات أقل.

وبحلول الساعة 0039 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1775.77 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ملامسة أعلى مستوى منذ 16 نوفمبر.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.7 بالمئة إلى 1788.90 دولار للأوقية.


وتتوقع الأطراف المشاركة في السوق الآن بنسبة كبيرة أن يرفع البنك المركزي الأميركي في اجتماعه المقبل في ديسمبر أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وتزيد أسعار الفائدة الأقل جاذبية المعدن النفيس وتخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة. وأنهى الذهب معاملات نوفمبر مرتفعا بأكثر من ثمانية بالمئة وهو أعلى معدل زيادة شهري منذ يوليو 2020.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.26 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1038.46 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1892.35 دولار للأوقية.

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المصدر: وكالات
الذهب
الفائدة الأميركية
أسعار الذهب
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