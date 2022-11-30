«نيويورك أبوظبي» و«بيرل» تستضيفان جلسة حوارية حول العمل الخيري الاستراتيجي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مبادرة العمل الخيري الاستراتيجي التابعة لجامعة نيويورك أبوظبي، عن استضافة جلسة حوار تفاعلية لمناقشة منهجيات الأعمال الخيرية، بالتعاون مع مبادرة بيرل. وسلطت جلسة الحوار الضوء على تحقيق أثر اجتماعي مستدام وقابل للتوسيع، وزيادة تعزيز وتشجيع العطاء الاستراتيجي في منطقة الخليج وجنوب آسيا.

واستضافت الجلسة هدى الخميس كانو، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون والمؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، وبدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع ومؤسِّس مبادرة بيرل، ومارييت ويسترمان، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي. وأبرز النقاش أيضاً الأهمية المتزايدة للتعاون في العمل الخيري في منطقة الخليج العربي وجنوب آسيا كعنصر رئيسي لتحقيق العطاء الفعال.

وقالت هدى الخميس كانو: «إنه لمن دواعي سروري أن أكون عضواً ضمن مجموعة فاعلي الخير الملهمين الذين يساهمون بدفع عجلة التأثير الاجتماعي المستدام».

وبدوره تحدث بدر جعفر عن أهمية تمكين الجيل القادم، قائلاً: «من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات العشرين القادمة أكبر عملية لنقل الثروات عبر الأجيال، والتي تصل قيمتها إلى 26 تريليون دولار، مما يعني وفرةً في رأس المال الخيري وظهور جيل جديد من المهتمين بالعمل الخيري وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع، ما يسلط الضوء على أهمية اعتماد منهجية موجهة في العمل الخيري وتعزيز هيكليات حوكمة الشركات لضمان أفضل تأثير ممكن للأعمال الخيرية في المنطقة».