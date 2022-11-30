20 ألف منتج وطني وعالمي في معرض «المفروشات 360» بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تشهد النسخة الرابعة من معرض «المفروشات 360»، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مشاركة واسعة من كبريات الشركات الرائدة في صناعة وتصميم الأثاث المنزلي والمفروشات، إلى جانب 250 علامة تجارية عالمية وسط عروض ترويجية وتخفيضات على أكثر من 20 ألف منتج محلي وعالمي.

وافتتح فعاليات المعرض الذي يستمر حتى الرابع من ديسمبر المقبل، عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، بحضور وليد عبد الرحمن بو خاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وإكسبو، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وسلطان شطاف مدير إدارة المبيعات والتسويق في مركز إكسبو الشارقة، إلى جانب ممثلي السلك القنصلي والملحقيات التجارية في دبي والمناطق الشمالية.

وقال عبد الله سلطان العويس: «إن معرض «المفروشات 360» يأتي ضمن سلسلة الأحداث التجارية والتسويقية التي تحرص غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز إكسبو الشارقة على تنظيمها بهدف تعزيز ودعم قطاع التجزئة واستقطاب المتسوقين من داخل دولة الإمارات وخارجها، حيث شهد الحدث في دورته السابقة حضور أكثر من 12 ألف زائر، ونتوقع أن يحقق هذا العام المزيد من النجاح، ولا سيما في ضوء المشاركة الواسعة من قبل كبرى الشركات المتخصصة وزيادة الطلب على منتجات الأثاث والمفروشات خاصة في ظل انتعاش السوق العقارية في الدولة».وأكد أهمية المعرض ودوره في دعم هذه الصناعة التي تعتبر من الصناعات المهمة، حيث يوجد 600 مصنع أثاث تمثل نحو 13% من إجمالي عدد الصناعات في الدولة، كما تسهم بنسبة 3.6% في قطاع الصناعات التحويلية بالدولة.