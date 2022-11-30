القيمة السوقية للأسهم الإماراتية ترتفع 241 مليار درهم في نوفمبر

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في أسواق الأسهم الإماراتية بقيمة 241 مليار درهم خلال شهر نوفمبر الماضي، لتبلغ 3.245 تريليون درهم بنهاية تداولات أمس، مقارنة مع 3.004 تريليون درهم بنهاية أكتوبر 2022 بنمو بلغت نسبته 8%، ما يعتبر قفزة غير مسبوقة في وتيرة ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة خلال شهر واحد فقط، بحسب البيانات الصادرة عن الأسواق.

وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 233 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 9.6% لتبلغ 2.665 تريليون درهم مقارنة مع 2.432 تريليون درهم بنهاية أكتوبر الماضي.

وفي سوق دبي المالي، زادت القيمة السوقية 8 مليارات درهم، لتبلغ 580 مليار درهم مقارنة مع 572 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2022.

أسعار الأسهم

وزادت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة بدعم من ارتفاع الأسعار، حيث زادت أسعار الأسهم لأكثر من 41 شركة خلال مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال شهر نوفمبر، وبدعم من زيادة رأسمال الشركة العالمية القابضة التي أضافت أكثر من 150 مليار درهم لقيمتها السوقية مطلع الأسبوع الماضي بعد استكمال إجراءات زيادة رأسمالها عن طريق دخول شريك استراتيجي إلى الشركة، كما ساهمت الإدراجات الجديدة بزيادة القيمة السوقية الإجمالية. وسجلت قيمة التداول الإجمالية نحو 47.8 مليار درهم خلال نوفمبر 2022 توزعت على 40.5 مليار درهم تداولات في سوق أبوظبي و7.3 مليار درهم لسوق دبي المالي.

صافي شراء المستثمرين

وتظهر بيانات أسواق المال المحلية أن شهر نوفمبر 2022 شهد تدفق استثمارات أجنبية كبيرة للاستثمار في الأسهم المدرجة في أسواق المال الإماراتية، حيث بلغت قيمة صافي شراء المستثمرين الأجانب في السوقين 3.854 مليار درهم، منها 2.118 مليار درهم صافي شراء الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية ، و1.736 مليار درهم صافي شراء الأجانب بسوق دبي المالي خلال الشهر نفسه.

ومع ذلك، تظهر البيانات أن حصيلة تداولات المستثمرين الأجانب «من غير العرب» بلغت 4.92 مليار درهم، منها 2.32 مليار درهم صافي شراء في سوق أبوظبي للأواق المالية، و2.6 مليار درهم صافي شراء في سوق دبي المالي خلال نوفمبر 2022.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 10545 نقطة، مقارنة مع 10412 نقطة بنهاية شهر أكتوبر الماضي. وفي سوق دبي المالي، أغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 3324 نقطة مقارنة مع 3332 نقطة بنهاية أكتوبر الماضي.