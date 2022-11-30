«الاستثمارات العامة السعودي» يجمع 17 مليار دولار

الرياض (رويترز)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أمس، أنه حصل على قرض حجمه 17 مليار دولار من إجمالي 25 مصرفاً، سيستخدم جزءاً منه في إعادة تمويل قرض حصل عليه عام 2018.

كان الصندوق جمع 11 مليار دولار في 2018 في قرض مدته خمس سنوات من 15 مصرفا، وقال: «سيتم سداده مبكراً».

يمثل الصندوق جوهراً لخطة المملكة الطموح لتنويع اقتصادها، وتعهد بإنفاق 40 مليار دولار سنوياً محلياً حتى عام 2025 للمساعدة في بناء صناعات جديدة وتوفير فرص عمل.

وقال الصندوق: إن القرض الجديد مدته سبع سنوات، ويشمل بنوكاً من أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا، دون تسميتها.

وفي أكتوبر، جمع الصندوق ثلاثة مليارات دولار من السندات الخضراء في أول طرح لها في أسواق رأس المال المدين.

وقال صندوق الثروة السيادية في بيان: «يمثل القرض الجديد جزءاً من استراتيجية زيادة رأس المال متوسطة الأجل لصندوق الاستثمارات العامة وخطته السنوية لزيادة رأس المال لعام 2022».

وقال فهد السيف، رئيس قسم تمويل رأس المال العالمي في الصندوق: إن مدة التمويل هي الأطول على الإطلاق لقرض بهذا الحجم يشترك فيه عدد غير مسبوق من المقرضين.

وأضاف أن الصندوق سيواصل استكشاف عدد من مصادر تمويل الديون.