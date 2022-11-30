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240 مليار درهم المبيعات العقارية في دبي خلال 11 شهراً

نهضة عمرانية تشهدها دبي (تصوير: أشرف العمرة)
1 ديسمبر 2022 02:07

يوسف العربي (دبي)

سجلت قيمة المبيعات العقارية في دبي مستوى قياسياً جديداً بعد أن بلغت 240 مليار درهم خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الجاري، حسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وتزيد قيمة المبيعات المسجلة، خلال الفترة من الأول من يناير الماضي وحتى نهاية نوفمبر، بنحو 80% على أساس سنوي مقارنة بـ 133.4 مليار درهم في خلال الفترة المقابلة من عام 2021.
وارتفع حجم الصفقات بنسبة 61% إلى 88 ألفاً و27 صفقة عقارية، مقابل 54 ألفاً و668 صفقة بيع.

مبيعات نوفمبر 
وارتفعت قيمة مبيعات عقارات الإمارة، خلال نوفمبر، بنسبة تجاوزت 72%، لتصل إلى 30.83 مليار درهم، وهي أعلى قيمة مبيعات شهرية على الإطلاق، موزعة على أكثر من 11 ألف صفقة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، حيث بلغت مبيعات شهر نوفمبر 2021 نحو 17.8 مليار درهم من خلال 6905 صفقات.

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تصرفات الأسبوع 
إلى ذلك، بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع المنتهي أمس، أكثر من 8.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 2463 مبايعة بقيمة 6.74 مليار درهم، منها 230 مبايعة للأراضي بقيمة 1.7 مليار درهم و2233 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.04 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 130 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 68 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 43 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 3.
وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 68 مبايعة بقيمة 194 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 148 مليون درهم، وثالثة في ند الشبا الأولى بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 153 مليون درهم.
أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فجاءت مبايعة بقيمة 145 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 81 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 62 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 230 مبايعة بقيمة 306 ملايين درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 221 مبايعة بقيمة 782 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 187 مبايعة بقيمة 325 مليون درهم.

الرهن العقاري
وسجلت الرهونات ما قيمته 1.39 مليار درهم، منها 135 رهون أراضٍ بقيمة 497.26  مليون درهم و324 رهون فلل وشقق بقيمة 896.16 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المزهر الثانية بقيمة 200 مليون درهم، وأخرى في منطقة الخيران بقيمة 105 ملايين درهم. أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 87 هبة بقيمة 714.43 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة المرقبات بقيمة 171 مليون درهم، وأخرى في منطقة الخبيصى بقيمة 108 ملايين درهم.

المبيعات العقارية
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