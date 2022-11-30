ثاني الزيودي: الإمارات من أهم المستثمرين بأفريقيا

ياوندي (وام)

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الإمارات من أهم المستثمرين في قارة أفريقيا بشكل عام والقطاعات التي نركز عليها في هذه القارة هي التي سيكون لها مستقبل كبير في العالم خلال الأعوام العشرين القادمة، وتتضمن البنية التحتية والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والقطاعات المستقبلية ومنها الاتصالات وغيرها من القطاعات.

وقال معاليه لـ«وام»، خلال ترؤسه وفد الدولة إلى الكاميرون، لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين: إن الزيارة تؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين واهتمام الإمارات بشكل كبير للاستثمار في بعض القطاعات التي تحتاج إليها الكاميرون ولدينا فيها إمكانيات كبيرة.

من جهته، قال معالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «بحثنا مع جمهورية الكاميرون، فرص التجارة ومشاريع البنية التحتية وقطاع الطيران، وعلاقاتنا مع الكاميرون علاقة جيدة، ونحن بصدد رفع مستوى العلاقات لدرجة أكبر من خلال التعاون الاقتصادي والاجتماعي».

من جانبه، قال لوك ماغلوار مبارغا وزير التجارة في الكاميرون: «اتفقنا خلال زيارة الوفد الإماراتي على تقوية أواصر العلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الدولتين لديهما مصالح عديدة مشتركة وعلاقات ثنائية قوية».

بدوره، قال معالي غاستون إلوندو إيسومبا وزير الطاقة والمياه: «بعد مباحثاتنا مع الوفد الإماراتي، وجدنا نقطة التلاقي بيننا، فالإمارات تمتلك القدرات لتمويل مشروع إنتاج الطاقة المتجددة من المياه، وتعرف جيداً مقومات السوق في مجال الطاقة المتجددة، ونأمل أن تكون الإمارات شريكنا لتحقيق الحلم بتوليد الطاقة من المصادر الطبيعية، وخاصة إنتاج الكهرباء من الماء، فنحن لدينا الكثير من المياه ونحتاج للكهرباء».

إلى ذلك، حقق التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وجمهورية الكاميرون نمواً خلال الفترة من 2012-2021 بنسبة 33.5% بلغ 1.92 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقابل 1.43 مليار درهم في عام 2012، فيما بلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي خلال الفترة نفسها 18.2 مليار درهم، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.