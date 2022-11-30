«أيميا باور» تغلق تمويلاً لمحطتي طاقة متجددة في مصر

أبوظبي (وام)

تمكنت شركة أيميا باور الإماراتية من تحقيق إغلاق مالي بلغت قيمته 1.1 مليار دولار؛ بهدف إنشاء محطتي طاقة متجددة في جمهورية مصر العربية، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 1000 ميجاواط. وأوضحت أيميا باور أنها ستقوم بعمليات بناء وإدارة وتشغيل تلك المحطات، وقالت إنها ستتولى العمليات في محطة أبيدوس قرب مدينة أسوان لإنتاج 500 ميجاوات من الكهرباء، باستثمار يصل حجمه إلى 400 مليون دولار، وبتمويل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك الهولندي للتنمية (FMO) والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، كما ستتولى عمليات محطة أمونت في منطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر والتي تُعد واحدة من أكبر مزارع الرياح في قارة أفريقيا لإنتاج 500 ميجاوات أخرى بإجمالي استثمارات يصل إلى 700 مليون دولار، بتمويل من مجموعة من البنوك، بما في ذلك بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC) ومؤسسة التمويل الدولية وبنك ستاندرد تشارترد، ومؤسسة سوميتوموميتسوي المصرفية، وبنك سوميتومو ميتسوي ترست المشارك كمقرضين مشاركين في إطار نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار.

وأشارت إلى أن حجم إنتاج الشركة من الكهرباء في مصر سيصل إلى 2000 ميجاوات، وذلك بعد تشغيل مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بطاقة إنتاجية تصل إلى 1000 ميجاوات في جمهورية مصر العربية الذي أعلن عنه مؤخراً.

وقال معالي الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: إن مصر دولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، وتمتلك مقومات وإمكانات هائلة من مصادر الطاقة المتجددة، كطاقة الرياح والطاقة الشمسية، ما يؤهلها لاستقطاب العديد من الصناعات المختلفة والمستهدفة عالمياً.

من جهته، قال حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة أيميا باور: إن الحكومة المصرية ملتزمة بزيادة اعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة محلياً، بهدف تقليص استيراد الوقود الأحفوري والحد من انبعاثات الكربون، مؤكداً أن هذه المشاريع تتماشى مع استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة التي أطلقتها الحكومة المصرية.