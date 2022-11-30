القمة العالمية لطاقة المستقبل تستقطب رواد القطاع

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق فعاليات معرض ومنتدى الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة، أهم ملتقيات الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الإمارات خلال شهر يناير المقبل، بحضور مجموعة من قادة القطاع من حول العالم. وتجمع الفعالية أهم شركات الطاقة الشمسية والممولين ومشتري الطاقة وواضعي السياسات الحكومية على مستوى العالم، لاستكشاف السبل المتاحة لتعزيز دورهم في دعم إمدادات الطاقة العالمية.

وكشف تقرير صدر مؤخراً عن الوكالة الدولية للطاقة عن «التنامي المتسارع» لمعدلات التوظيف في قطاع الطاقة النظيفة، والذي يستأثر في الوقت الحالي بأكثر من نصف إجمالي وظائف قطاع الطاقة.

ودفعت أنشطة التوظيف في قطاع الطاقة النظيفة معدل التوظيف الإجمالي في قطاع الطاقة العالمي إلى مستويات أعلى من تلك المسجلة قبل بدء أزمة كوفيد-19، على الرغم من استمرار معاناة قطاع النفط والغاز للتعافي من عمليات التسريح واسعة النطاق التي شهدتها المراحل الأولى من الأزمة الصحية العالمية.

ويشهد العالم العربي استثمارات بقيمة 700 مليار دولار في مشاريع التحول نحو الطاقة المتجددة بين 2020 و2050، بهدف توليد ما يزيد على 70 جيجاواط من الطاقة من المصادر المتجددة بحلول عام 2050.

وحفّزت هذه العوامل، مصحوبةً بانعقاد مؤتمر كوب 27 مؤخراً وكوب 28 المرتقب، النقاشات حول الطاقة النظيفة في أوساط القطاعين العام والخاص.

وقالت لين السباعي، رئيسة القمة العالمية لطاقة المستقبل، والتي تُنظمها شركة آر إكس الشرق الأوسط: «تُثبت الطاقة الشمسية من جديد بأنّها أحد أبرز القطاعات في المعرض، لا سيما مع تطلّع الجهات العارضة الإقليمية والعالمية لاستثمار فرصة مشاركتها في القمة العالمية لطاقة المستقبل واغتنام الفرص الوفيرة التي تقدمها المنطقة».