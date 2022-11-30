«أغذية» تكمل صفقة الاستحواذ على حصة الأغلبية في «عوف»

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت مجموعة صفقة الاستحواذ على حصة 60% في مجموعة «عوف» إحدى أكبر الشركات المتخصصة بصناعة وبيع منتجات القهوة والوجبات الخفيفة الصحية في مصر.

ومن شأن هذه الصفقة أن تعزز حضور مجموعة «أغذية» في سوق الوجبات الخفيفة في مصر والتي يُتوقع أن ترتفع قيمتها من 8.7 مليار درهم (2.3 مليار دولار) في عام 2020 إلى نحو 11.2 مليار درهم (3.05 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2024، بحسب مؤسسة يورومونيتور.

وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: «يتماشى الاستحواذ على مجموعة عوف مع استراتيجيتنا للنمو لعام 2025، والرامية إلى الاستحواذ على شركات قوية وقادرة على تقديم قيمة مضافة، ودمجها ضمن أعمالنا ومساعدتها على النمو».