الخميس 1 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

الذهب يربح في التعاملات الفورية

الذهب
30 نوفمبر 2022 10:48

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من 5 دولارات في التعاملات الفورية.

وزادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.31% أو ما يعادل 5.43 دولار لتصل إلى 1755.24 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "09:15 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بما نسبته 0.29% تعادل 5.1 دولار لتصل إلى 1753.5 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 0.17% إلى 21.24 دولار للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.64% إلى 1018.2 دولار، وارتفع البلاديوم 1.75% إلى 1867.03 دولار.

 

أخبار ذات صلة
الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين بدعم توقعات الفائدة الأميركية
الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء شهري خلال عامين
المصدر: وام
تعاملات الذهب
الذهب
الدولار
آخر الأخبار
حاكم الشارقة
الإمارات
حاكم الشارقة: الإمارات نموذج فريد وصرح قوي الأركان
اليوم 10:41
غانا وأوروجواي «رد الصاع»
الرياضي
غانا وأوروجواي «رد الصاع»
اليوم 10:38
محمد بن راشد
الإمارات
محمد بن راشد: نموذجنا الإماراتي سجل صفحة جديدة في قوته
اليوم 10:29
سواريز «محطم القلوب»
الرياضي
سواريز «محطم القلوب»
اليوم 10:28
استعادة البصر أولها.. ماسك يعلن موعد التجارب لصنع شرائح المخ
دنيا
تعيد البصر .. ماسك يحدد موعد التجارب لصنع شرائح المخ
اليوم 10:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©