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580 مليار درهم رسملة «سوق دبي» بعد إدراج «تعليم»

580 مليار درهم رسملة «سوق دبي» بعد إدراج «تعليم»
30 نوفمبر 2022 02:23

أبوظبي (وام)

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عزز سوق دبي المالي مكاسبه في ختام تداولات أمس، وربح رأس ماله السوقي ما يربو على 3.5 مليار درهم بالتزامن مع إدراج سهم مجموعة «تعليم القابضة»، بينما استقر سوق أبوظبي وسط سيولة تجاوزت 1.44 مليار درهم. ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.23 تريليون درهم موزعة بواقع 2.65 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و579.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
وصعد مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.51% ليغلق عند 3304.39 نقطة، بينما أغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» عند 10368.79 نقطة، فيما وصل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» إلى 10392.3 نقطة. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.83 مليار درهم موزعة بواقع 1.44 مليار درهم في سوق أبوظبي و394.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 408 ملايين سهم عبر تنفيذ 24.7 ألف صفقة. 

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