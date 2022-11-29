«اتصالات من &e» تطلق مسابقة للشركات الناشئة

أبوظبي (وام)

أعلنت «اتصالات الإمارات»، التي أطلقت هويتها المؤسسية المحدّثة تحت العلامة التجارية «اتصالات من &e»، عن دعوتها أصحاب الأفكار والمشاريع الناشئة لتقديم أفكارهم التجارية وتطلعاتهم المستقبلية عبر المشاركة في النسخة الثالثة من مسابقة «Hello Business Pitch»، التي توفر منصة مبتكرة لدعم منظومة ريادة الأعمال لدى الشركات الناشئة في الدولة. تنطلق النسخة الثالثة من مسابقة Hello Business Pitch، عقب النجاح الذي حققته هذه المسابقة في نسختيها السابقتين، ويفتح إصدارها لهذا العام الباب أمام مشاركة الشركات الناشئة الطموحة «التي مر على بداية تشغيلها 3 سنوات» والمبتكرين ممن لديهم أفكار جديدة في مجال الأعمال التجارية، ويحتاجون إلى رأس المال للبدء بتنفيذها.

وقال عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات من &e»: «تؤمن «اتصالات من &e» دائماً بضرورة دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة لأنهم يُحدثون فرقًا في مجتمعنا من خلال أفكارهم التجارية الرائدة والمبتكرة، وعبر فتح باب التنافس أمامهم فإننا نمنحهم الفرصة للإبداع وإطلاق الأفكار المبتكرة التي تمكنهم من العبور نحو النمو والتطور، في خطوة تؤكد التزام «اتصالات من &e» بتطلعات قيادة دولة الإمارات بأن تكون مركزًا رائدًا مبتكرًا قائمًا على المعرفة المستدامة على مستوى العالم».

وأضاف: «تتميز النسخة الثالثة من مسابقة Hello Business Pitch التي تطلقها «اتصالات من &e» لهذا العام عن سابقاتها بمزيد من الإثارة، حيث تفتح الأبواب أمام مجتمع أوسع من المبدعين ورواد الأعمال لعرض أفكارهم المبتكرة، لذا نتطلع إلى تلقي المزيد من الطلبات، مما يتيح المجال أمام عدد أكبر من الأفكار الرائدة كي تؤتي ثمارها وتدخل حيز التنفيذ».