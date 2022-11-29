اليورو يصعد قبل إعلان بيانات التضخم الأوروبية

لندن (رويترز)

واصل الدولار التراجع أمام عدد من العملات الأخرى أمس، وفقد بعض المكاسب التي سجلها في ختام الجلسة السابقة وسط المخاوف المتزايدة بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا في الصين.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة العملات، 0.4 بالمئة إلى 106.19. واحتفظت العملة الأميركية بدعم هامشي من تصريحات تشير إلى السياسة المتشددة جاءت على لسان مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ليل الاثنين.

وارتفع اليورو مع ترقب بيانات التضخم المقرر صدورها اليوم الأربعاء، 0.4 بالمئة إلى 1.0380 دولار بالقرب من أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1.0497 دولار في ختام الجلسة السابقة. وقالت كرستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أمس الأول: إن التضخم في منطقة اليورو لم يبلغ ذروته بعد، وإنه ربما يرتفع بأكثر من المتوقع حالياً، ملمحة إلى سلسلة من زيادات أسعار الفائدة في المستقبل.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو لشهر نوفمبر اليوم الأربعاء، وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن يصل التضخم إلى 10.4 بالمئة على أساس سنوي.

تراجع في إسبانيا وألمانيا

أظهرت بيانات أولية من المعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا، أمس، ارتفاع أسعار المستهلكين في إسبانيا إلى 6.8 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر، وهي وتيرة أبطأ من الرقم السابق البالغ 7.3 بالمئة الذي سجله أكتوبر. وهذه هي أدنى قراءة منذ يناير وأقل من 7.4 بالمئة التي توقعها محللون استطلعت «رويترز» آراءهم.

وتراجع معدل التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 10 في المئة هذا الشهر، كما أفادت وكالة الإحصاء الفدرالية (ديستاتيس)، بعدما وصل إلى مستوى قياسي بلغ 10.4 في المئة في أكتوبر.

وكان محلّلون استطلعت شركة «فاكتست» المالية آراءهم، توقعوا تسارع التضخم بنسبة 10.5 في المئة في نوفمبر. وقال كارستن برزيسكي الخبير الاقتصادي في مجموعة «آي إن جي» المالية: إن بيانات التضخم التي صدرت أمس قدمت «متنفساً صغيراً» لبلد يستعد لشتاء صعب.

لكنه حذّر من أنه من السابق لأوانه الاعتقاد أن التضخم في مسار نزولي.

وأوضح: «ما زال ارتفاع أسعار الغاز بالجملة مستمراً. العديد من الأسر لن تشهد أول زيادة في الأسعار إلا اعتباراً من الأول من يناير».

صعود اليوان

ارتفع اليوان في الخارج 0.9 بالمئة إلى 7.1850 للدولار وسط آمال في تخفيف القيود المفروضة لمكافحة كوفيد-19 في الصين بعد احتجاجات أدت إلى اضطرابات غير مسبوقة فيما يتعلق بكورونا.

وأعلن مسؤولون في سلطات الصحة أن الصين سوف تسرع تطعيم كبار السن، في مساعي للتغلب على عقبة رئيسية في جهود تخفيف سياسات صفر كوفيد الصارمة.

وصعد اليوان في الصين 0.6 بالمئة إلى 7.1666 دولار.

وارتفع الدولار الأسترالي أيضا 1.2 بالمئة إلى 0.6734 دولار. وزاد الدولار النيوزيلندي أيضا 1.3 بالمئة إلى 0.6239 دولار.

وعزز الجنيه الإسترليني الحساس للمخاطر موقفه أمام الدولار مرتفعاً 0.7 بالمئة إلى 1.2046 دولار.

وسجل الين الياباني ارتفاعاً في أحدث التداولات 0.75 بالمئة ليصل إلى 138.19 للدولار.