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8 مواطنين يلتحقون بمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية

أحمد بن سعيد مع الخريجين الجدد (من المصدر)
30 نوفمبر 2022 02:24

دبي (الاتحاد)

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أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية (دانز) عن التحاق 8 مواطنين جدد بالمؤسسة، بعد أن أنهوا بنجاح برنامجها الخاص الذي يعنى بتطوير قدرات الموارد البشرية المواطنة في مجال الملاحة الجوية، بما يتوافق مع متطلبات المنظمة العالمية للطيران المدني (ايكاو) والهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات.
وشملت قائمة المواطنين الذين تم تعيينهم كلاً من: المراقبين الجويين نورا عبيد المهيري ومحمد الطنيجي وعبد الله محمد الكعبي وعبد الرحمن أحمد الكمالي ومحمد عبد الله، وعبد الله البستكي وأحمد ماهر والمهندسة جمانة الجسمي في المجال الهندسي.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة:«يأتي انضمام هذه الدفعة ضمن استراتيجية وسياسة التوطين التي نعتمدها والجهود المتواصلة التي نبذلها لاستقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية للعمل في قطاع الطيران الذي يشكل واحداً من أهم القطاعات الداعمة لإجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي».
جاء تصريح سموه خلال استقباله مجموعة الخريجين الجدد في مكتبه، بحضور محمد عبد الله أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني والرئيس التنفيذي المنتدب لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، وإبراهيم أهلي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية. ودعا سموه الخريجين الجدد إلى أن يكونوا قدوة لزملائهم وأن يعملوا على الارتقاء الدائم بقدراتهم لمواكبة التكنولوجيا المتطورة التي تشهدها صناعة الطيران العالمية.

مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية
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الملاحة الجوية
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