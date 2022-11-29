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«إيجل هيلز» تطلق مشروع مارينا لليخوت في ألبانيا بـ 2.5 مليار دولار

«إيجل هيلز» تطلق مشروع مارينا لليخوت في ألبانيا بـ 2.5 مليار دولار
30 نوفمبر 2022 02:23

أبوظبي (الاتحاد) 

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أطلقت شركة التطوير العقاري الإماراتية إيجل هيلز مرسى لليخوت الفاخرة الضخمة التي يصل طولها إلى أكثر 180 متراً في ألبانيا.
ويقع مرسى دوريس لليخوت Durrës Yachts & Marina في مدينة دوريس الألبانية القديمة، على بعد 34 كيلومتراً من تيرانا، عاصمة ألبانيا، ومن شأنه أن يعيد تعريف مفهوم أسلوب حياة الرفاهية من خلال قدرته على استقبال اليخوت الفاخرة الضخمة وبواخر الرحلات البحرية.
دوريس من أقدم مدن في العالم وتضمّ أكبر ميناء في ألبانيا، ويعود تاريخ هذه المدينة الواقعة على البحر الأدرياتيكي إلى 3000 عام، حيث تأسّست عام 627 قبل الميلاد. وهي تحفل بالمواقع الأثرية القديمة، مثل مدرّج الإمبراطور الروماني هادريان الشهير، والذي يضمّ 15000 مقعد، ممّا يجعله ثاني أكبر مدرّج أثريّ في البلقان.
وبالإضافة إلى 12000 وحدة سكنية فاخرة على المرسى، والتي تجسّد مثالاً رفيعاً على أسلوب الحياة المترف على ساحل البحر الأدرياتيكي، يتضّمن المشروع مجموعة كبيرة من المرافق ذات المستوى العالمي.
وقال محمّد العبّار، رئيس مجلس إدارة إيجل هيلز: «هذا المشروع العمراني يجسّد ذروة أسلوب حياة الرفاهية، وفي الوقت نفسه يمثّل فرصة ممتازة لجذب استثمارات هائلة جديدة، وبناء بنية تحتية، وإطلاق فرص نموّ طويل الأجل لألبانيا. ونحن فخورون بشراكتنا مع مواطني هذه الدولة الرائعة ومسؤوليها الكرام في هذا المشروع الرائد الذي استغرق تصميمه وتخطيطه عامين من قبل أبرز المهندسين المعماريين، والاستشاريين، والفنانين المشهود لهم دولياً».

إيجل هيلز
شركة إيجل هيلز
مارينا لليخوت
ألبانيا
التطوير العقاري
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