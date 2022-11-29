«دبي للسلع المتعددة» يطلق حملة لجذب الشركات الإسرائيلية

دبي (الاتحاد)

أطلق مركز دبي للسلع المتعددة، حملته الترويجية «وُجد من أجل التجارة» في مدينة تل أبيب، بهدف جذب مزيد من الشركات الإسرائيلية إلى دبي.

وشهد الحدث حضور أكثر من 250 من قادة ورواد الأعمال الإسرائيليين الذين اطلعوا على سهولة ممارسة الأعمال في دبي، التي تُعد بوابة رئيسة إلى عدد من الأسواق الدولية الأكثر نمواً.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «سعيد بعودتي مرة ثانية إلى إسرائيل بعد الاحتفال بالذكرى السنوية الثانية للاتفاق الإبراهيمي مع وزارة الخارجية الإماراتية. تقود دولة الإمارات عجلة النمو الاقتصادي الدولي وذلك من خلال اتفاقيات الشراكات الاقتصادية التي أبرمتها مع أهم الأسواق والاقتصادات العالمية. وتسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل في دعم قطاع الأعمال الإسرائيلي، وهذه هي اللحظة المناسبة بل والأفضل أمام الشركات الإسرائيلية لتأسيس أعمالها في دبي».

وبدورها، قالت أييليت نحمياس فيربين، رئيسة المعهد التصديري الإسرائيلي: «منذ الاتفاقيات الإبراهيمية، ارتفعت التجارة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل متنام، والتي خلقت العديد من قصص النجاح في الصحة الرقمية، والبرمجيات، ومسارات علوم الصحة والحياة. إن الفرص مع دبي ومركز دبي للسلع المتعددة كمنصة للشركات الإسرائيلية ستعزز من شراكتنا على نطاق أوسع. وبصفتها بوابة للهند وأفريقيا، يمكننا إنشاء بنية تحتية مع مركز دبي للسلع المتعددة للمشاريع المشتركة والتي ستعود بالفائدة على كلا البلدين».

ومن جانبه، قال ياريف بيشر نائب الرئيس لدبلوماسية الابتكار لمؤسسة Start-Up Nation Central: «يتمثّل هدفنا الرئيسي في تمكين الشركات الناشئة وروّاد الأعمال في المنطقة عن طريق الإبداع والابتكار، بما يضمن تحقيق النمو والازدهار. وتتماشى رؤية مركز دبي للسلع المتعددة مع هذه القيم، مما يجعلنا فخورين بدورنا في دعم أول نسخة من الحملة الترويجية ‹وجد من أجل التجارة› في تل أبيب. نتطلع إلى مواصلة التعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة لتمهيد الطريق أمام الشركات الإسرائيلية للتوسّع والنمو عبر دبي».