«إتش إل بي هامت»: الإمارات تتبع نهجاً استشرافياً لاستدامة الأعمال

حسام عبدالنبي (دبي)

تتبنى حكومة الإمارات نهجاً استشرافياً، تجاه الاستدامة وحماية البيئة والتخفيف من حدة التغير المناخي، بما يمهد الطريق للقطاعين العام والخاص لقياس وإعداد التقارير المالية بطريقة أخلاقية تتضمن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG الخاصة بها، حسب مجموعة «إتش إل بي هامت»، مؤكدة أهمية تحفيز الشركات المتوسطة للتركيز على المسؤولية الاجتماعية للشركات، وذلك خلافاً للكيانات المؤسسية الكبرى التي يكون لديها مواثيق سنوية خاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.

وأطلقت المجموعة، خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي أمس، مبادرة لدعوة الشركات العاملة في الدولة لإبداء التزامها تجاه القضايا الاجتماعية والعمل على تحقيق نتائج مؤثرة ضمن مجتمع الإمارات المتنوع والمحب للتعاون.

تبني مفاهيم الاستدامة

وقال هشام علي محمد طاهر، المؤسس ورئيس مجلس إدارة «إتش إل بي هامت» الإمارات، إن المبادرة تأتي تضامناً مع مبادرة الأمم المتحدة التي تسلّط الضوء على قوة الإنسانية الجماعية في دفع التغير الإيجابي من خلال العمل التطوعي عبر مختلف أنحاء العالم. ولفت إلى حرص حكومة الإمارات على تبني مفاهيم الاستدامة والحفاظ على البيئة عبر العديد من الإجراءات، والتي كان من أهمها التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة ودعم الجهود للحفاظ على البيئة، بما في ذلك استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر دول «COP28» في عام 2023، والذي يعد أهم وأكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي بمشاركة قادة وزعماء العالم.

وأوضح طاهر، في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن قيام الشركات بدورها في خدمة المجتمع يكون له 3 أبعاد هي البعد الاجتماعي والبيئي والاقتصادي، حيث إن تطبيق قواعد الحوكمة البيئية والاجتماعية لا يعني تحميل الشركات بأعباء مالية، بقدر ما ينعكس إيجاباً على بناء تلك الشركات سمعة طيبة في المجتمع الذي تعمل به. ودعا إلى تحفيز الشركات المتوسطة للتركيز على المسؤولية الاجتماعية.

الحوكمة البيئة

قال فيجاي أناند، الرئيس التنفيذي، الشريك في «إتش إل بي هامت»: إن إطلاق برنامج (إتش إل بي هيروز) يستهدف توصيل رسالة مفادها أن التطوع الجماعي من قبل المؤسسات يعد نموذجاً للمشاركة المدنية التي تعتبر أساسية ومفيدة للجميع، حيث ندرك أن التطوع يعني التعبير عن التعاطف والتضامن»، مشيراً إلى أن البرنامج سيساعد على مشاركة القيم الجوهرية من خلال دعم المجتمع والناس بقيم الثقة والتواضع والاحترام والمساواة، وقد انضم بالفعل أكثر من 100 موظف إلى البرنامج.