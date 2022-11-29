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15 جهة لمنح شهادات تقييم المطابقة تتضمن 205 مجالات حيوية

15 جهة لمنح شهادات تقييم المطابقة تتضمن 205 مجالات حيوية
30 نوفمبر 2022 02:23

أبوظبي (وام)

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بلغ عدد جهات تقييم المطابقة في الدولة 15 جهة معينة لمنح شهادات تقييم المطابقة للمنتجات والخدمات، والتي تمثل ضمانة لمنظومة الجودة والثقة والمصداقية في الشهادات الصادرة عن تلك الجهات للمنتجات والأنظمة واللوائح الفنية الصادرة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك حسب إدارة الاعتماد الوطني في الوزارة. 
تعزز شهادات تقييم المطابقة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بدعم نمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها، فيما تتضمن منظومة الجودة على المنتجات نحو 205 مجالات أبرزها الأجهزة الكهربائية وكفاءتها، ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، والمنظفات والمنسوجات والنفط والغاز وغيرها من المجالات الاستهلاكية، والتي تلعب دوراً فاعلاً في سلامة وجودة المنتجات المتداولة في الأسواق الإماراتية، سواء كانت من المنتجات المصنعة محلياً أو المستوردة من الخارج. 
وأكدت الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن للاعتماد الوطني دوراً أساسياً في التأكد والإعلان عن كفاءة أداء جهات تقييم المطابقة المعينة. 

الإمارات
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
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