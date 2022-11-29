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الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار

سبائك من الذهب
29 نوفمبر 2022 12:02

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بدعم من ضعف الدولار بينما يترقب المستثمرون مزيدا من الوضوح بشأن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 1753.34 دولار للأونصة عند الساعة 0651 بتوقيت جرينتش. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 في المئة إلى 1752.60 دولار.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 في المئة إلى 21.20 دولار، كما زاد البلاتين 1.1 في المئة إلى 999.54 دولار وارتفع البلاديوم 1.5 في المئة إلى 1872.88 دولار.

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المصدر: وكالات
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