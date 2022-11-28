20 شركة جديدة تنضم إلى «هب71»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن ارتفاع أعداد شركات التكنولوجيا الناشئة التي تتخذ من المنظومة مقراً لها لتصل إلى أكثر من 200 شركة ناشئة، وذلك بعد قبولها طلبات 20 شركة جديدة للانضمام إليها.

وتعدّ هذه المجموعة الثالثة من الشركات الناشئة التي تنضمّ إلى Hub71 هذا العام، مع ارتفاع عدد الطلبات المقدَمة من روّاد الأعمال حول العالم للانضمام إلى منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي بنسبة 60%.

وسيتاح للشركات الناشئة الاستفادة من شبكة العلاقات الواسعة التي توفرها منظومة Hub71 مع مجموعة واسعة من المستثمرين الناشطين والشركاء الحكوميين والمؤسّسيين والأكاديميين الذين يساهمون في تعزيز فرص النمو لهذه الشركات.

وتسهم منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي في دعم روّاد الأعمال وتوسيع نطاق شركاتهم التكنولوجية الناجحة، وتعزيز فرص الاستثمار وتنمية الأعمال المتاحة لهم انطلاقاً من إمارة أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات.

كما تستفيد الشركات الناشئة من الحوافز المرنة التي توفرها المنظومة لتأسيس أعمالها في أبوظبي والحدّ من تكاليفها.

وتنضمّ المجموعة الجديدة من الشركات الناشئة إلى Hub71 من ست دول. حيث انضمت 9 شركات من دولة الإمارات العربية المتحدة، وانتقلت 11 شركة إلى أبوظبي، مما يؤكّد قدرة الإمارة على جذب الشركات العالمية.

وركّزت Hub71 أيضاً على قطاع التكنولوجيا المالية، بما يتوافق مع جهود إمارة أبوظبي لتوظيف التكنولوجيا في قطاع التمويل، واختارت شركة Thndr الهولندية التي حصدت تمويلاً فاقت قيمته الثمانين مليون درهم (22 مليون دولار) والتي توفّر منصة استثمارات رقمية من تنظيم هيئة الرقابة المالية المصرية.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـHub71: «نحقق اليوم محطة مهمة في إطار جهودنا لبناء منظومة متكاملة للتكنولوجيا في إمارة أبوظبي تضم أكثر من 200 شركة من مختلف أنحاء العالم».