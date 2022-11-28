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الاقتصادي

27 % نمو الطلب على رحلات الطيران الخاص في الإمارات

27 % نمو الطلب على رحلات الطيران الخاص في الإمارات
29 نوفمبر 2022 01:53

يوسف العربي (دبي)

ينمو الطيران الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة تتراوح بين 25% و27% خلال العام 2022 مقارنة بالعام 2021 مستفيداً من زخم الفعاليات والانتعاش الاقتصادي واتجاه حركة الطيران الخاص إلى المنطقة، بحسب أحمد النقبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لاتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ميبا).
وقال النقبي خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد عن بعد أمس، للإعلان عن أحدث المستجدات من معرض طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة لعام 2022، إن قطاع الطيران الخاص يتجه نحو تبني أفضل ممارسات الاستدامة. ولفت إلى أن نصيب قطاع الطيران من الانبعاثات لا يتجاوز 4% فيما لا تتجاوز مساهمة الطيران الخاص من تلك الانبعاثات 0.04%. وأكد أن قطاع الطيران الخاص في الدولة يشهد ازدهاراً كبيراً حيث يعد من أبرز الأسواق العالمية، بما فيها منطقة الشرق الأوسط، متوقعاً استمرار الزخم بالقطاع خلال السنوات المقبلة بالتزامن مع الانتعاش الاقتصادي.

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تأسيس الشراكات
وقال النقبي: «نجح معرض ميبا بترسيخ مكانته بصفته المنصة المثالية لتأسيس الشراكات مع الخبراء الإقليميين والدوليين في قطاع طيران رجال الأعمال. ونفخر هذا العام بعودة العديد من الجهات العارضة التي تحرص دوماً على المشاركة في معرضنا واستقطاب مشاركين جدد، ما يتيح لنا تسليط الضوء على أحدث الابتكارات التي ترسم ملامح القطاع». 
ويُقام المعرض تحت سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وذلك على أرض مطار آل مكتوم الدولي في موقع معرض دبي للطيران بين 6 و8 ديسمبر المقبل.
وقال النقبي: «نتطلع لاستضافة هذه الدورة من معرض ميبا، حيث يفصلنا أسبوع واحد عن الاجتماع مع ممثلين عن أبرز الجهات الفاعلة في القطاع لوضع خريطة طريق قطاع طيران رجال الأعمال في المستقبل».

الزوار الدوليون
شهدت دورة 2023 من معرض ميبا ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الزوار الدوليين المسجلين، 69% منهم من أبرز صناع القرار في القطاع، ما يعكس مكانة المعرض كمنصة عالمية رائدة لقطاع طيران رجال الأعمال. وتشير التوقعات إلى استقطاب المعرض حضوراً واسعاً من الأسواق الرئيسية، بما فيها آسيا وأوروبا.  ويمنح مؤتمر بيز آف زوار المعرض فرصة الاستماع إلى آراء قادة وخبراء القطاع العالميين حول التوجهات التي ترسم ملامح القطاع، وتشمل قائمة المتحدثين الرئيسيين كلاً من هولجر أوستهايمر، مدير عام شركة الفطيم دي سي للطيران، وإيمريك سيجراد، المدير التنفيذي لمجموعة لونا للطيران، وفريدريك أجيتانت، مؤسس ورئيس شركة هيليباس. ويتيح المعرض للزوار التعرف على أحدث المنتجات والحلول من الجهات العارضة المشاركة، بما فيها ميراي للرحلات الجوية وإمبيرور للطيران وفي أو أو. ويسلط المعرض الضوء على عدد من الطائرات الجديدة، بما يشمل إيرباص ACJ320neo، ورويال جت بي بي جي 737-700، وإيه إس إم إف زد إي ليرجت 60 إكس آر، وبوتسن آفييشن جي 650، وسيركس إيركرافت فيجن إس إف 50.

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