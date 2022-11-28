«الدار» تطور فندقاً ومشروعاً سكنياً يحمل علامة «نوبو» في السعديات

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت شركة الدار العقارية «الدار» شراكة حصرية مع شركة «نوبو للضيافة»، لإطلاق فندق جديد، ومشروع سكني يحمل علامة «نوبو»، ومطعم راقٍ. ويعمل هذا المشروع التطويري على ترسيخ مكانة ممشى السعديات كوجهة مميزة.

وتعمل الدار بموجب الشراكة على تطوير فندق من فئة 5 نجوم يضم 165 غرفة وجناحاً فاخراً، بما في ذلك «نوبو فيلا». ويوفر الفندق، المُتوقع أن يفتتح أبوابه في عام 2026، للضيوف والزوار إمكانية الوصول إلى شاطئ الممشى وممشى الواجهة البحرية الحيوي، بالإضافة إلى أربعة مطاعم ومقاه منها أول مطعم «نوبو» في أبوظبي، ومركز متطور للرياضة واللياقة البدنية، وأحواض سباحة فاخرة، وقاعات واسعة للفعاليات والمؤتمرات.

ويشمل المجمع التطويري، الذي يقع بمحاذاة الفندق، أول وحدات سكنية تحمل علامة «نوبو» في منطقة الشرق الأوسط والثانية على مستوى العالم، وتتضمن وحدات سكنية راقية مؤلفة من غرف نوم عدة مع إطلالات على البحر. وسيقدم مجمع «نوبو ريزيدنسز» لقاطنيه خدمات ومرافق وفقاً لأعلى المستويات، بما في ذلك الحدائق المرتفعة المطلة على متحف جوجنهايم أبوظبي، وصالة رياضية حديثة، وغرفة سينما، وأحواض سباحة، ومساحات لعب داخلية وخارجية، وصالة اجتماعات حصرية للسكان، حيث يمكن للمقيمين وضيوفهم الاستمتاع بالمناسبات الاستثنائية والفعاليات الاجتماعية.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: «تعكس شراكتنا مع ‹نوبو للضيافة› قدرة الدار على مواصلة استقطاب شركاء دوليين، والجاذبية المتنامية لإمارة أبوظبي بصفتها وجهة رائدة للمستثمرين والزوار الدوليين. ويظهر ذلك جلياً من خلال اختيار أبوظبي لتحتضن أول مشروع سكني يحمل علامة ‹نوبو› في الشرق الأوسط والثانية على مستوى العالم. وتستكمل ‹نوبو›، المعروفة بالفخامة وتجارب الطعام المتميزة، محفظتنا الحالية ومجموعة العروض التي نقدمها، كما أنها ستعمل على تعزيز مكانة جزيرة السعديات كوجهة استثنائية للترفيه والسكن والثقافة على مستوى العالم. سيعمل المشروع الجديد على الاستفادة من مخزون الأراضي الحالي الكبير لشركة الدار في ممشى السعديات، وسيعزز محفظتنا من العقارات عالية الجودة والمدرة للدخل المتكرر عبر قطاعات السكن والضيافة والترفيه».