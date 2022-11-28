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الاقتصادي

دائرة الطاقة شريك لأسبوع أبوظبي للاستدامة لدورتي 2023 و2024

أحمد الرميثي ومحمد الرمحي يوقعان اتفاقية الشراكة (من المصدر)
29 نوفمبر 2022 01:53

أبوظبي (الاتحاد) 

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وقع أسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي تستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، اتفاقية مع دائرة الطاقة في أبوظبي لتكون الشريك الرئيسي لدورتي 2023 و2024 من الأسبوع.
وتم توقيع اتفاقية الشراكة من قبل كل من المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر».
وبموجب الاتفاق وبصفتها شريكاً رئيسياً منذ عام 2019، تواصل دائرة الطاقة دعم أسبوع أبوظبي للاستدامة في تسريع جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وتعزيز العمل المناخي الفاعل، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة طويلة الأمد في مجال الاستدامة والتزامها بتحقيق الحياد المناخي.
وأكد المهندس أحمد محمد الرميثي، حرص الدائرة على تعزيز الحوار العالمي حول الاستدامة من أجل تحفيز كافة مكونات قطاع الطاقة. وقال: «من شأن تفعيل الحوار والعمل المنظّم أن يسهم في تعزيز التواصل بين مختلف الأطراف وتبادل الرؤى حول أفضل السبل للنهوض بالقطاع من أجل بناء مستقبل خالٍ من الانبعاثات».
من جهته، قال محمد جميل الرمحي: «في ضوء استعداداتنا لعقد مؤتمر الإمارات للمناخ COP28 العام المقبل، فإن أسبوع أبوظبي للاستدامة سيوفر منصة مثالية لمختلف الأطراف العالمية المعنية بقضايا المناخ لمناقشة سبل اتخاذ إجراءات فاعلة وإيجاد حلول مبتكرة تدعم العمل المناخي».

الطاقة
دائرة الطاقة
أبوظبي
أسبوع أبوظبي للاستدامة
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