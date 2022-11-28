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«الرقابة النووية» تعتمد الخطة التشغيلية 2023-2026

«الرقابة النووية» تعتمد الخطة التشغيلية 2023-2026
29 نوفمبر 2022 01:53

أبوظبي (الاتحاد)

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اعتمد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الخطة التشغيلية للهيئة للفترة من 2023 حتى 2026، والتي تتعلق بخطتها المستقبلية للرقابة على القطاعين النووي والإشعاعي في دولة الإمارات العربية المتحدة. تخطط الهيئة لتنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي تركز على تنفيذ الأنشطة الرقابية المتعلقة بمحطة براكة للطاقة النووية، والأبحاث والتطوير والإطار الرقابي، وتعزيز التعاون الوطني والدولي ضمن المشاريع الأخرى.
كما اطلع أعضاء المجلس على آخر المستجدات للوحدات الأربع في محطة براكة للطاقة النووية، حيث تعمل الوحدتان الأولى والثانية وتنتجان الكهرباء بشكل متواصل، في حين تخضع الوحدة الثالثة لسلسلة من الاختبارات تمهيداً للتشغيل التجاري. وأشاد مجلس الإدارة بجهود الهيئة الرقابية لضمان التزام محطة الطاقة النووية بالمتطلبات الرقابية. وناقش المجلس خطة الهيئة لتنفيذ عدد من أنشطة الأبحاث والتطوير بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين. وسوف تركز الأنشطة المعنية بالأبحاث والتطوير على مجموعة من المواضيع مثل تعزيز قدرات وخبرات الإماراتيين، والرقابة على محطة براكة للطاقة النووية.

الهيئة الاتحادية للرقابة النووية
الإمارات
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